Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,4 тыс. оккупантов и еще семь вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,4 тыс. человек, 1856 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1856 (+7),
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- боевых бронированных машин ‒ 4115 (+7),
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- артиллерийских систем – 978 (+3),
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- РСЗО – 261 (+0),
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- средств ПВО - 136 (+0),
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- самолетов – 233 (+0),
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- вертолетов – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1),
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- крылатых ракет – 187 (+2),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15),
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- специальной техники – 91 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в своей новой сводке сообщил, что украинские защитники отразили вражеское наступление на южном, Бахмутском, Авдеевском направлениях и в районе поселков Сторожево-Новоселка на западе Донецкой области.