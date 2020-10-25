На востоке и юге Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня и в течение следующих двух дней в восточных областях и Одесской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.
"25-27 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
Напомним, в Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека.