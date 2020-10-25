На сході та півдні України спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні та протягом наступних двох днів у східних областях та Одеській області спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.
"25-27 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.