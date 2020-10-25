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На сході та півдні України спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На сході та півдні України спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

 • 8911 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні та протягом наступних двох днів у східних областях та Одеській області спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.

"25-27 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.

Українські Національні Новини

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