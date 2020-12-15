На Шулявском мосту частично восстановлено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Шулявском путепроводе частично восстановлено движение в обоих направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
"Движения на Шулявском путепроводе частично восстановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве на Шулявском мосту упали три столбы освещения, в результате чего движение по мосту было ограничено.
Напомним, впервые обвал на Шулявском мосту произошел в феврале 2017 года. Тогда мэр Виталий Кличко сказал, что "мост устал". Соцсети подхватили его высказывание и превратили в мэм.
Отметим, что компания "Северо-украинский строительный альянс", которая выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) в Киеве, по выводам Антимонопольного комитета, действовала в сговоре с другой компанией.
Как ранее сообщал УНН, в 2017 году начальная расчетная стоимость проекта составила 400 млн грн, но в 2019 году сметная стоимость проекта реконструкции Шулявского моста была увеличена до 1,050 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства - на оборудование и другие расходы, а позже выросла до 1,726 млрд грн.