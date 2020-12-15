На Шулявському мосту частково відновлено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Шулявському шляхопроводі частково відновлений рух в обох напрямках. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.
"Руху на Шулявському шляхопроводі частково відновлений в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві на Шулявському мосту впали три стовпи освітлення, внаслідок чого рух мостом було обмежено.
Нагадаємо, вперше обвал на Шулявському мосту стався у лютому 2017 року. Тоді міський голова Віталій Кличко сказав, що "міст втомився". Соцмережі підхопили його вислів і перетворили на мем.
Зазначимо, що компанія "Північно-український будівельний альянс", яка виграла тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) у Києві, за висновками Антимонопольного комітету, діяла у змові з іншою компанією.
Як раніше повідомляв УНН, у 2017 році початкова розрахункова вартість проекту становила 400 млн грн, але у 2019 році кошторисна вартість проекту реконструкції Шулявського мосту була збільшена до 1,050 млрд грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта коштів — на обладнання та інші витрати, а пізніше зросла до 1,726 млрд грн.