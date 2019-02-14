На шоссе под Харьковом насмерть сбили женщину

Около 9:00 утра на Ростовском шоссе водитель автомобиля "Kia Rio" не справился с управлением и наехал на женщину, которая шла у дороги, после чего столкнулся с автомобилем "Volkswagen Transporter".

Сбитая 54-летняя женщина скончалась на месте.

В то же время на этом шоссе автомобиль "ВАЗ" развернуло на дороге и он перевернулся на крышу. Там же автомобиль "Fiat", водитель которого не справился с управлением и съехал в кювет.

Вследствие всех ДТП кроме погибшей пострадали еще пять человек - они получили ушибы и ссадины. Жизни раненых ничего не угрожает.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода .