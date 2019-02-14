На шосе під Харковом на смерть збили жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні вранці біля селища Рогань під Харковом на смерть збили жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу нацполіції Харківської області.
Близько 9:00 ранку на Ростовському шосе водій автомобіля "Kia Rio" не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка йшла біля дороги, після чого зіштовхнувся з автомобілем "Volkswagen Transporter".
Збита 54-річна жінка померла на місці.
У той же час на цьому шосе автомобіль "ВАЗ" розвернуло на дорозі і він перекинувся на дах. Там же автомобіль "Fiat", водій якого не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.
Внаслідок усіх ДТП окрім загиблої постраждали ще п'ятеро осіб - вони отримали забої та садна. Життю поранених нічого не загрожує.
Раніше УНН повідомляв, що У Донецькій області рейсовий автобус на смерть збив пішохода.