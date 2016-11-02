На пути к созданию "большого Львова" или "большого Киева" стоят амбиции местных элит - эксперт

"Большой Киев, большой Львов - перспективные агломерации. Важно учитывать экономические и логистические связи, но следует понимать и важный момент распределения властных полномочий, налогов, прибыли. Просто включать в один город другие административные единицы нельзя. Лучше уж оставить существующие природные агломерации вокруг больших городов - центров притяжения. Необходимо продуманное муниципальное сотрудничество - в нашем случае возможно сотрудничество территориальных общин. Украине нужны административно-территориальные изменения, но проводить их постоянно сложно и малоэффективно. Поэтому параллельно с административно-территориальными изменениями следует создавать условия для сотрудничества общин, для того чтобы у них была возможность зарабатывать", - считает эксперт по местному самоуправлению и государственному самоуправлению Р.Плющ.

Относительно законодательных предложений по формированию агломераций вокруг городов Р.Плющ отметил, что не стоит говорить только об агломерации с областными центрами.

"Также была мысль, если я не ошибаюсь, о том, что в городе могут участвовать общины в пределах 20 километровой зоны. Как по мне здесь нужен индивидуальный подход, возможно следует измерять не километры, а временную досягаемость, например, час - полтора. В зависимости от развития инфраструктуры и площадь, на которую может раскинуться агломерация будет разной. Важно, чтобы людям из "большого города" было удобно добираться на работу или по другим вопросам в главный центр", - считает эксперт.

Эксперт добавил, что сегодня на пути создания агломераций стоит не столько отсутствие законодательного поля, а отсутствие у представителей местных властей желания искать компромиссы и пути для создания экономически выгодных объединений, субрегионов или агломераций. Примером он назвал Львов, который фактически оказался окружен объединенными общинами.

Он отметил, что в условиях постепенных преобразований в направлении децентрализации статус областного центра не дает гарантий экономического процветания.

"Местные элиты должны понимать, что процесс децентрализации, административные преобразования дают широкие возможности для экономического развития. Но нужно иногда уступать амбициями. Самоустранение, изоляция, замыкание в себе, мол мы областной центр и никто нам не нужен - бесперспективно. Так же сельские общины не должны бояться раствориться в городах. Только развитие экономически выгодного партнерства позволит общинам обеспечить себе средства для выполнения властных полномочий и реализации программ по развитию", - считает эксперт.

По словам Р.Плюща, большинство агломераций в мире формировались исторически и фактически только были закреплены нормативно. Объединяющими факторами становились транспортные магистрали или узлы (дороги, аэропорты), наличие крупных предприятий, которые давали работу.