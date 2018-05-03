На складе резиновых изделий в Белой Церкви произошел пожар

"Действительно, произошел пожар на складе резиновых изделий в Белой Церкви", - отметила пресс-секретарь.

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Напомним, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар. Позже под городом Балаклея Харьковской области, где начался пожар на территории склада с боеприпасами, огонь перекинулся непосредственно на сам склад.