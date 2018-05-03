На складі гумових виробів у Білій Церкві сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На складі гумових виробів у Білій Церкві у Київській області сталася пожежа. Цю інформацію УНН повідомила начальник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
"Дійсно, сталася пожежа на складі гумових виробів у Білій Церкві", – зазначила речниця.
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Нагадаємо,3 травня, о 13:35, внаслідок загоряння сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа. Пізніше під містом Балаклія Харківської області, де розпочалася пожежа на території складу з боєприпасами, вогонь перекинувся безпосередньо на сам склад.