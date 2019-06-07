На шахте в Кривом Роге погиб рабочий - профсоюз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На шахте им. Фрунзе в Кривом Роге сегодня погиб рабочий, обстоятельства устанавливает полиция. Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии журналисту УНН.
"Погиб сотрудник 6-го разряда на шахте им. Фрунзе рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге. Случай с летальным исходом", - сообщил Волынец.
По его словам, сейчас обстоятельства гибели устанавливают сотрудники полиции, поэтому официальной информации о случае еще нет.
Напомним, в конце мая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.