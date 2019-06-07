На шахті в Кривому Розі загинув робітник - профспілка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі сьогодні загинув робітник, обставини встановлює поліція. Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту УНН.
"Загинув працівник 6-го розряду на шахті ім. Фрунзе рудника "Суха Балка" у Кривому Розі. Випадок з летальним наслідком", - повідомив Волинець.
За його словами, наразі обставини загибелі встановлюють працівники поліції, тож офіційної інформації про випадок іще немає.
Нагадаємо, наприкінці травня на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.