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На сайте президента появилось имя Зеленского

На сайте президента появилось имя Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. На официальном интернет-представительстве Президента Украины появилось имя нового Главы государства Владимира Зеленского и первое сообщение о нем в этом статусе. Об этом сообщает УНН.

Так, в "шапке" на сайте появилось сообщение - "Президент Украины Владимир Зеленский".

Первое сообщение о Владимие Зеленском касалось принесения им присяги Президента Украины - "Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины".

"20 мая в Киеве, во время торжественного заседания Верховной Рады, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу как Глава государства. Клятву он провозгласил, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие", - говорится в сообщении.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - процитировали в пресс-службе слова новоизбранного Президента.

"Президентское удостоверение ему вручила Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Также он получил символы президентской власти - штандарт, знак, гербовую печать и булаву", - напомнили в пресс-службе АП.

Также отмечено, что в парламент Владимир Зеленский отправился пешком из Мариинского парка, где пообщался с поклонниками.

На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, экс-председатели Верховной Рады, представители органов государственной власти, мэр Киева Виталий Кличко, представители церквей и иностранные гости. В частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер, а также представители США, Канады, Франции, Польши, Турции, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии.

Также церемонию посетили представители НАТО и Европейского Союза.

Из ложи для почетных гостей за инаугурацией наблюдали родители Владимира Зеленского - Римма Владимировна и Александр Семенович и его жена Елена, указали в пресс-службе АП.

Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.

Украинские Национальные Новости

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