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На сайті президента з'явилося ім'я Зеленського

На сайті президента з'явилося ім'я Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. На офіційному інтернет-представництві Президента України з'явилося ім'я нового Глави держави Володимира Зеленського і перше повідомлення про нього у цьому статусі. Про це повідомляє УНН.

Так, у "шапці" на сайті з'явилося повідомлення - "Президент України Володимир Зеленський".

Перше повідомлення про Володимира Зеленського стосувалося складення ним присяги Президента України - "Володимир Зеленський склав присягу Президента України".

"20 травня у Києві, під час урочистого засідання Верховної Ради, новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави. Клятву він проголосив, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє", - йдеться у повідомленні.

"Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", – процитували у прес-службі слова новообраного Президента.

"Президентське посвідчення йому вручила Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Також він отримав символи президентської влади – штандарт, знак, гербову печатку та булаву", - нагадали у прес-службі АП.

Також відзначено, що до парламенту Володимир Зеленський вирушив пішки з Маріїнського парку, де поспілкувався з прихильниками.

На церемонії інавгурації були присутні колишні президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, екс-голови Верховної Ради, представники органів державної влади, міський голова Києва Віталій Кличко, представники церков та іноземні гості. Зокрема, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Литви Даля Грибаускайте та президент Угорщини Янош Адер, а також представники США, Канади, Франції, Польщі, Туреччини, Молдови, Азербайджану, Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії.

Також церемонію відвідали представники НАТО та Європейського Союзу.

З ложі для почесних гостей за інавгурацією спостерігали батьки Володимира Зеленського – Римма Володимирівна та Олександр Семенович і його дружина Олена, вказали у прес-службі АП.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента України.

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