На Санторине новые землетрясения, которые ощутили почти по всей Греции

У побережья островов Санторини и Аморгос, в Эгейском море, было зафиксировано несколько толчков. По данным Геодинамического института Афинской обсерватории, самый сильный из толчков был с магнитудой 5,2.

Передает УНН со ссылкой на RTL, SWI и BBC.

В понедельник вечером в 22:16 (по местному времени) в Эгейском море, примерно в 37 км к северо-востоку от Санторини, произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геодинамический институт Афинской обсерватории.

Землетрясение ощущалось аж в Афинах, на расстоянии более 200 км от эпицентра.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

На Санторини продолжается сейсмический рой

Эпицентр землетрясений продолжает оставаться в морском рукаве между островами Санторини и Аморгос.

С конца января в регионе наблюдается необычная сейсмическая активность. По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета, с 26 января по 8 февраля в морской зоне между Санторини и Аморгосом было зафиксировано более 12 800 землетрясений.

Мы должны обязательно подготовиться к тому, что весь или большую часть февраля мы проведем в подобной ситуации. Мы надеемся, что через пару недель явление постепенно потеряет интенсивность - сказал профессор сейсмологии Костас Папазачос в интервью общественному вещателю Ert.

Справочно

Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, но ученые озадачены нынешними "кластерами" землетрясений, которые не были связаны с сильным толчком.

Санторини находится на территории, известной как Греческая вулканическая дуга, которая является цепью островов, образованных вулканами, но последнее значительное извержение произошло в 1950-х годах.

Греческие власти заявили, что недавние толчки были связаны с движением тектонических плит, а не с вулканической деятельностью.

Напомним

УНН сообщал, что на греческом острове Санторини зафиксирована серия землетрясений силой от 3 до 4,5 баллов. Большинство толчков происходит под морским дном, власти закрывают школы и просят жителей держаться подальше от побережья.

Люди массово эвакуируются с греческого острова Санторини из-за серии землетрясений