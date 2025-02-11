На Санторине новые землетрясения, которые ощутили почти по всей Греции
Киев • УНН
Возле островов Санторини и Аморгос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, которое почувствовали даже в Афинах. За две недели в регионе произошло более 12 800 толчков, что вызывает беспокойство сейсмологов.
У побережья островов Санторини и Аморгос, в Эгейском море, было зафиксировано несколько толчков. По данным Геодинамического института Афинской обсерватории, самый сильный из толчков был с магнитудой 5,2.
Передает УНН со ссылкой на RTL, SWI и BBC.
В понедельник вечером в 22:16 (по местному времени) в Эгейском море, примерно в 37 км к северо-востоку от Санторини, произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геодинамический институт Афинской обсерватории.
Землетрясение ощущалось аж в Афинах, на расстоянии более 200 км от эпицентра.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
На Санторини продолжается сейсмический рой
Эпицентр землетрясений продолжает оставаться в морском рукаве между островами Санторини и Аморгос.
С конца января в регионе наблюдается необычная сейсмическая активность. По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета, с 26 января по 8 февраля в морской зоне между Санторини и Аморгосом было зафиксировано более 12 800 землетрясений.
Мы должны обязательно подготовиться к тому, что весь или большую часть февраля мы проведем в подобной ситуации. Мы надеемся, что через пару недель явление постепенно потеряет интенсивность
Справочно
Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, но ученые озадачены нынешними "кластерами" землетрясений, которые не были связаны с сильным толчком.
Санторини находится на территории, известной как Греческая вулканическая дуга, которая является цепью островов, образованных вулканами, но последнее значительное извержение произошло в 1950-х годах.
Греческие власти заявили, что недавние толчки были связаны с движением тектонических плит, а не с вулканической деятельностью.
Напомним
УНН сообщал, что на греческом острове Санторини зафиксирована серия землетрясений силой от 3 до 4,5 баллов. Большинство толчков происходит под морским дном, власти закрывают школы и просят жителей держаться подальше от побережья.
Люди массово эвакуируются с греческого острова Санторини из-за серии землетрясений05.02.25, 09:49 • 25604 просмотра