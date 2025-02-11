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На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції

На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції

Київ • УНН

 • 32463 перегляди

Біля островів Санторіні та Аморгос зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, який відчули навіть в Афінах. За два тижні в регіоні сталося понад 12 800 поштовхів, що викликає занепокоєння сейсмологів.

Біля узбережжя островів Санторіні та Аморгос, в Егейському морі, було зафіксовано декілька поштовхів. За даними Геодинамічного інституту Афінської обсерваторії, найсильніший із поштовхів був з магнітудою 5,2.

Передає УНН із посиланням на RTL, SWI та BBC.

У понеділок ввечері о 22:16 (за місцевим часом) в Егейському морі, приблизно за 37 км на північний схід від Санторіні, стався землетрус магнітудою 5,2, повідомляє Геодинамічний інститут Афінської обсерваторії.

Землетрус відчувався аж в Афінах, на відстані понад 200 км від епіцентру.

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

На Санторіні триває сейсмічний рій

Епіцентр землетрусів продовжує залишатися в морському рукаві між островами Санторіні та Аморгос.

З кінця січня в регіоні спостерігається незвичайна сейсмічна активність. За даними сейсмологічної лабораторії Афінського університету, з 26 січня по 8 лютого в морській зоні між Санторіні та Аморгосом було зафіксовано понад 12 800 землетрусів.

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Ми повинні обов'язково підготуватися до того, що весь або більшу частину лютого ми проведемо в подібній ситуації. Ми сподіваємося, що через пару тижнів явище поступово втратить інтенсивність

- сказав професор сейсмології Костас Папазачос в інтерв'ю громадському мовнику Ert. 

Довідково

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, але вчені спантеличені нинішніми "кластерами" землетрусів, які не були пов’язані з сильним поштовхом.

Санторіні знаходиться на території, відомої як Грецька вулканічна дуга, яка є ланцюгом островів, утворених вулканами, але останнє значне виверження відбулося в 1950-х роках.

Грецька влада заявила, що нещодавні поштовхи були пов’язані з рухом тектонічних плит, а не з вулканічною діяльністю.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на грецькому острові Санторіні зафіксовано серію землетрусів силою від 3 до 4,5 балів. Більшість поштовхів відбувається під морським дном, влада закриває школи та просить жителів триматися подалі від узбережжя.

Люди масово евакуюються із грецького острова Санторіні через серію землетрусів05.02.25, 09:49 • 27518 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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