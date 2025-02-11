На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції

Біля узбережжя островів Санторіні та Аморгос, в Егейському морі, було зафіксовано декілька поштовхів. За даними Геодинамічного інституту Афінської обсерваторії, найсильніший із поштовхів був з магнітудою 5,2.

Передає УНН із посиланням на RTL, SWI та BBC.

У понеділок ввечері о 22:16 (за місцевим часом) в Егейському морі, приблизно за 37 км на північний схід від Санторіні, стався землетрус магнітудою 5,2, повідомляє Геодинамічний інститут Афінської обсерваторії.

Землетрус відчувався аж в Афінах, на відстані понад 200 км від епіцентру.

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Епіцентр землетрусів продовжує залишатися в морському рукаві між островами Санторіні та Аморгос.

З кінця січня в регіоні спостерігається незвичайна сейсмічна активність. За даними сейсмологічної лабораторії Афінського університету, з 26 січня по 8 лютого в морській зоні між Санторіні та Аморгосом було зафіксовано понад 12 800 землетрусів.

Ми повинні обов'язково підготуватися до того, що весь або більшу частину лютого ми проведемо в подібній ситуації. Ми сподіваємося, що через пару тижнів явище поступово втратить інтенсивність