На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції
Київ • УНН
Біля островів Санторіні та Аморгос зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, який відчули навіть в Афінах. За два тижні в регіоні сталося понад 12 800 поштовхів, що викликає занепокоєння сейсмологів.
Біля узбережжя островів Санторіні та Аморгос, в Егейському морі, було зафіксовано декілька поштовхів. За даними Геодинамічного інституту Афінської обсерваторії, найсильніший із поштовхів був з магнітудою 5,2.
Передає УНН із посиланням на RTL, SWI та BBC.
У понеділок ввечері о 22:16 (за місцевим часом) в Егейському морі, приблизно за 37 км на північний схід від Санторіні, стався землетрус магнітудою 5,2, повідомляє Геодинамічний інститут Афінської обсерваторії.
Землетрус відчувався аж в Афінах, на відстані понад 200 км від епіцентру.
Про руйнування та постраждалих не повідомляється.
На Санторіні триває сейсмічний рій
Епіцентр землетрусів продовжує залишатися в морському рукаві між островами Санторіні та Аморгос.
З кінця січня в регіоні спостерігається незвичайна сейсмічна активність. За даними сейсмологічної лабораторії Афінського університету, з 26 січня по 8 лютого в морській зоні між Санторіні та Аморгосом було зафіксовано понад 12 800 землетрусів.
Ми повинні обов'язково підготуватися до того, що весь або більшу частину лютого ми проведемо в подібній ситуації. Ми сподіваємося, що через пару тижнів явище поступово втратить інтенсивність
Довідково
Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, але вчені спантеличені нинішніми "кластерами" землетрусів, які не були пов’язані з сильним поштовхом.
Санторіні знаходиться на території, відомої як Грецька вулканічна дуга, яка є ланцюгом островів, утворених вулканами, але останнє значне виверження відбулося в 1950-х роках.
Грецька влада заявила, що нещодавні поштовхи були пов’язані з рухом тектонічних плит, а не з вулканічною діяльністю.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що на грецькому острові Санторіні зафіксовано серію землетрусів силою від 3 до 4,5 балів. Більшість поштовхів відбувається під морським дном, влада закриває школи та просить жителів триматися подалі від узбережжя.
Люди масово евакуюються із грецького острова Санторіні через серію землетрусів05.02.25, 09:49 • 27518 переглядiв