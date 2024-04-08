На росТВ подозреваемые в теракте в "Крокусе" рассказали, как "ехали в Киев по миллион рублей"

РосТВ показало новые "допросы" террористов, на которых они заявили, что после массового убийства якобы ехали в Киев за миллионом долларов. Соответствующий сюжет 7 апреля распространил один из центральных российских телеканалов, передает УНН.

Детали

Видеоролики "допросов" четырех задержанных предоставила ФСБ РФ.

Как рассказывают подозреваемые, их координатором был Сайфулло.

Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали в Украину, Киев. И там один миллион рублей дадут заверил подозреваемый, которому российский силовик во время задержания отрезал ухо.

Куратор якобы определил место атаки, выбрал маршрут отхода.

Роспропаганда утверждает: мол, для террористов готовили два коридора на границе с Украиной, в местах, где "густой лес". Более того: разминированием соответствующих участков в Сумской области, по версии Москвы, "занимались" Вооруженные силы Украины.

Границу преступники должны были перейти пешком, заявили в РФ. Пропаганда сделала вывод, что украинская сторона "непосредственно участвовала" в подготовке.

Напомним,

"Исламское государство" (ИГИЛ) публично заявило о своей ответственности за теракт в российском "Крокус Сити Холле". Однако кремлевская пропаганда активно пытается доказать "вину" Украины.

рф утверждает, что нашла "связь" между стрельбой в "Крокусе" и войной в Украине в телефоне одного из подозреваемых