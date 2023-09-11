На россию впервые залетел немецкий дрон-трансформер Vector - СМИ

Детали

По информации Mash, БПЛА, который сбили в Новозыбковском районе Брянской области, оказался дроном-трансформером Vector от компании Quantum systems.

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«Штаб-квартира этой конторы находится в 30 километрах от Мюнхена, в городе Гильхинг. Эти БПЛА изготовлены из армированного углеволоконного материала, что делает их более устойчивыми к различным погодным условиям. В то же время они бесшумные и транслируют видео для оператора в формате HD – передают изображение через зашифрованный канал передачи данных», - говорится в сообщении Mash.

Как отмечает Mash, главной особенностью дрона считается универсальность. За несколько секунд Vector можно превратить в более легкую версию Scorpion. Тогда он становится менее заметным и более быстрым.

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