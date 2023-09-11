На росію вперше залетів німецький дрон-трансформер Vector – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Росію вперше атакував німецький безпілотник. Йдеться про дрон-трансформер Vector, повідомляє Telegram-канал Mash, пише УНН.
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За інформаціє Mash, БПЛА, який збили у Новозибківському районі Брянської області, виявився дроном-трансформером Vector від компанії Quantum systems.
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«Штаб-квартира цієї контори розміщена за 30 кілометрів від Мюнхена, в місті Гільхінг. Ці БПЛА виготовлені з армованого вуглеволоконного матеріалу, що робить їх більш стійкими до різних погодних умов. Водночас вони безшумні та транслюють відео для оператора у форматі HD – передають зображення через зашифрований канал передачі даних», - йдеться у повідомленні Mash.
Як зазначає Mash, головною особливістю дрона вважається універсальність. За кілька секунд Vector можна перетворити на легшу версію Scorpion. Тоді він стає менш помітним і швидшим.
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