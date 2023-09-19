На россии заявляют о сбивании БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Минобороны россии заявляет об уничтожении беспилотника на орловской области, пишет УНН.
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“19 сентября, около 22.30, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.
Минобороны пишет, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над орловской областью.
Напомним
В воскресенье вечером около 20.40 в белгородской области россии якобы сбили беспилотник самолетного типа. россия традиционно обвинила в атаке Украину.