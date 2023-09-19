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На россии заявляют о сбивании БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Минобороны россии заявляет об уничтожении беспилотника на орловской области, пишет УНН.

Цитата

“19 сентября, около 22.30, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.

Минобороны пишет, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над орловской областью.

Напомним

В воскресенье вечером около 20.40 в белгородской области россии якобы сбили беспилотник самолетного типа. россия традиционно обвинила в атаке Украину.

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