На россии заявляют о сбивании БПЛА

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“19 сентября, около 22.30, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.

Минобороны пишет, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над орловской областью.

Напомним

В воскресенье вечером около 20.40 в белгородской области россии якобы сбили беспилотник самолетного типа. россия традиционно обвинила в атаке Украину.