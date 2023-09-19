На росії заявляють про збиття БПЛА

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“19 вересня, близько 22.30, припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони пише, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над орловською областю.

Нагадаємо

У неділю ввечері близько 20.40 у бєлгородській області росії нібито збили безпілотник літакового типу. росія традиційно звинуватила в атаці Україну.