На росії заявляють про збиття БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міноборони росії заявляє про знищення безпілотника на орловською областю, пише УНН.
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“19 вересня, близько 22.30, припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Міноборони пише, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над орловською областю.
Нагадаємо
У неділю ввечері близько 20.40 у бєлгородській області росії нібито збили безпілотник літакового типу. росія традиційно звинуватила в атаці Україну.