На россии заявляют об атаке БПЛА: якобы работало ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Минобороны рф заявляет об атаке БПЛА в курской и брянской областях. Сообщают, о якобы работе ПВО, пишет УНН.
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“В ночь на 1 ноября пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО якобы уничтожены два беспилотных летательных аппарата над территорией брянской и курской областей.
Напомним
Министерство обороны рф заявило, что 31 октября украинский беспилотник пытался атаковать территорию россии. Его якобы сбили над белгородской областьюю.