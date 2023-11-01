На росії заявляють про атаку БПЛА: нібито працювало ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міноборони рф заявляє про атаку БПЛА у курській та брянській областях. Повідомляють, про нібито роботу ППО, пише УНН.
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“У ніч на 1 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що черговими засобами ППО нібито знищено два безпілотні літальні апарати над територією брянської та курської областей.
Нагадаємо
Міністерство оборони рф заявило, що 31 жовтня український безпілотник намагався атакувати територію росії. Його нібито збили над бєлгородською областю.