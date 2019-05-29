На "Ролан Гаррос" ожидается украинская дуэль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня во втором круге турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос", который проходит в эти дни во Франции, сыграют три украинки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Дуэль Элина Свитолина и Екатерины Козловой открывать игровой день на корте Сюзанн Ленгленн. Начало матча — 12:00 по Киеву.
Также сегодня сыграет свой матч первого круга в парной сетке Людмила Киченок. В дуэте с латвийкой Еленой Остапенко она противостоять румынской паре Ирина-Камелия Бегу / Микаэла Бузарнеску.
Напомним, Цуренко разгромила теннисистку из Канады на “Ролан Гаррос”.