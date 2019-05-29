На "Ролан Гаррос" очікується українська дуель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні у другому колі турніру серії “Великого шолому” “Ролан Гаррос”, що проходить у ці дні у Франції, зіграють троє українок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Дуель Еліна Світоліної та Катерини Козловою відкриватиме ігровий день на корті Сюзанн Ленгленн. Початок матчу – 12:00 за Києвом.
Також сьогодні зіграє свій матч першого кола у парній сітці Людмила Кіченок. В дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вона протистоятиме румунській парі Ірина-Камелія Бігу / Мікаела Бузарнеску.
Нагадаємо, Цуренко розгромила тенісистку з Канади на "Ролан Гаррос".