В Ровенской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Ровенской области по состоянию на вечер 9 апреля зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19 в целом по области 82 случая заболевания. Об этом в Facebook заявил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 9 апреля, в Ровенской подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Это 15 жителей из Ровно в возрасте от 34 до 55 лет и один мужчина 32-х лет из села Немовичи Сарненского района", - отметил Коваль.
По его словам, по всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.
"Сегодня на проверке было 39 ПЦР-тестов. Таким образом всего в Ровенской области зарегистрировано 82 случая заболевания COVID-19 ", - добавляет он.
Коваль сообщает, что сейчас в медучреждении есть более 10 тыс. масок, 3200 халатов, 15000 перчаток, 400 щитков, 220 комбинезонов, 210 очков. Их выдают работникам в каждом отделении.
Кроме этого, постоянно идут поступления новых партий средств защиты и дезинфекции в учреждение.
Напомним, в Ровенской области на утро 9 апреля было зарегистрировано два новых случая COVID-19 и вообще 66 больных.