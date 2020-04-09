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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Ровенской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19

В Ровенской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11726 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Ровенской области по состоянию на вечер 9 апреля зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19 в целом по области 82 случая заболевания. Об этом в Facebook заявил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на вечер 9 апреля, в Ровенской подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Это 15 жителей из Ровно в возрасте от 34 до 55 лет и один мужчина 32-х лет из села Немовичи Сарненского района", - отметил Коваль.

По его словам, по всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

"Сегодня на проверке было 39 ПЦР-тестов. Таким образом всего в Ровенской области зарегистрировано 82 случая заболевания COVID-19 ", - добавляет он.

Коваль сообщает, что сейчас в медучреждении есть более 10 тыс. масок, 3200 халатов, 15000 перчаток, 400 щитков, 220 комбинезонов, 210 очков. Их выдают работникам в каждом отделении.

Кроме этого, постоянно идут поступления новых партий средств защиты и дезинфекции в учреждение.

Напомним, в Ровенской области на утро 9 апреля было зарегистрировано два новых случая COVID-19 и вообще 66 больных.

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