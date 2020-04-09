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На Рівненщині вже 66 випадків COVID-19

На Рівненщині вже 66 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Рівненській області на ранок 9 квітня зареєстровано два нових випадків COVID-19. Загалом в області вже 66 хворих. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

"Станом на ранок 9 квітня на Рівненщині зареєстровано 2 нових випадки на COVID-19. Це 58-річна жінка з Березного та 47-річна з села Богуші Березнівського району. Попередньо вони контактували з родичами та знайомими з Тинного", - написав Коваль.

Також, за його словами, сьогодні на перевірці з області 19 проб на коронавірус.

"Таким чином, всього на Рівненщині зареєстровано 66 випадків захворювання на COVID-19", - додав Коваль.

Окрім того, він повідомляє, що на Рівненщину надійшли 2 ШВЛ-апарати і 2000 захисних костюмів, закуплені управлінням охорони здоров’я РОДА. Апарати направлять у Сарненську ЦРЛ і Дубенську міську лікарню, а костюми — у лікарні, що визначені госпітальними базами, у ПМСД і для швидкої допомоги.

"Рівненський ОЛЦ отримав чергову поставку тест-систем для проведення більше ніж 2200 молекулярно-генетичних досліджень на коронавірус. Надійшли і розхідні матеріали, необхідні для цих аналізів",- написав Коваль.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 — летальні.

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