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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Ровенской области уже 66 случаев COVID-19

В Ровенской области уже 66 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15417 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Ровенской области на утро 9 апреля зарегистрировано два новых случаев COVID-19. Всего в области уже 66 больных. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на утро 9 апреля в Ровенской области зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Это 58-летняя женщина из Березного и 47-летняя из села Богуши Березновского района. Предварительно они контактировали с родственниками и знакомыми с Тынного", - написал Коваль.

Также, по его словам, сегодня на проверке из области 19 проб на коронавирус.

"Таким образом, всего в Ровенской области зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19", - добавил Коваль.

Кроме того, он сообщает, что в Ровенскую область поступили 2 ИВЛ-аппараты и 2000 защитных костюмов, закупленные управлением здравоохранения РОДА. Аппараты направят в Сарненскую ЦРБ и Дубенскую городскую больницу, а костюмы - в больницы, определенные госпитальными базами, в ПМСП и для скорой помощи.

"Ровенский ОЛЦ получил очередную поставку тест-систем для проведения более чем 2200 молекулярно-генетических исследований на коронавирус. Поступили и расходные материалы, необходимые для этих анализов", - написал Коваль.

Напомним, в Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные.

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