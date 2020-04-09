На Рівненщині зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Рівненщині станом на вечір 9 квітня зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в області 82 випадки захворювання. Про це у Facebook заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 9 квітня, на Рівненщині підтверджено 16 нових випадків захворювання на COVID-19. Це 15 мешканців з Рівного віком від 34 до 55 років і один чоловік 32-х років з села Немовичі Сарненського району”, — зазначив Коваль.
За його словами, щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування.
“Сьогодні на перевірці було 39 ПЛР-тестів. Таким чином всього на Рівненщині зареєстровано 82 випадки захворювання на COVID-19”, — додає він.
Коваль повідомляє, що наразі в медзакладі є понад 10 тисяч масок, 3 200 халатів, 15 000 рукавичок, 400 щитків, 220 комбінезонів, 210 окулярів. Їх видають працівникам у кожному відділенні.
Крім цього, постійно йдуть надходження нових партій засобів захисту та дезінфекції в установу.
Нагадаємо, у Рівненській області станом на ранок 9 квітня було зареєстровано два нових випадків COVID-19 та загалом 66 хворих.