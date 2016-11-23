В Ровенской области из микроавтобуса изъяли 100 ящиков водки

Микроавтобус остановили вчера вблизи села Федоровка, потому что водитель ехал с нарушением правил дорожного движения. Причем, не имел водительского удостоверения и документов на транспортное средство.

Так, 20-летний киевлянин сообщил, что приобрел 100 ящиков водки по 10 литров каждый и везет их в Киев.

Поскольку происхождение алкоголя не установили, патрульные сообщили о находке в налоговую полицию. Автомобиль задержали, а на водителя инспекторы вынесли постановление за управление транспортным средством без документов.