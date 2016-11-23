На Рівненщині з мікроавтобуса вилучили 100 ящиків горілки
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Алкоголь водій автомобіля Mercedes Sprinter перевозив без жодних документів. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Рівного.
Мікроавтобус зупинили вчора поблизу села Федорівка, бо водій їхав з порушенням правил дорожнього руху. Причому, не мав посвідчення водія та документів на транспортний засіб.
Так, 20-річний киянин повідомив, що придбав 100 ящиків горілки по 10 літрів кожен і везе їх до Києва.
Оскільки походження алкоголю не встановили, патрульні повідомили про знахідку в податкову поліцію. Автомобіль затримали, а на водія інспектори винесли постанову за керування транспортним засобом без документів.