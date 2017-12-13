В Ровенской области изъято 1,6 т янтаря стоимостью более 16 млн грн

"В течение прошлой недели работники прокуратуры совместно с полицией провели две операции и изъяли рекордные за последние годы партии обработанного и не обработанного янтаря весом 1600 кг стоимостью более 16 млн грн. Также было изъято оборудование для добычи и обработки янтаря", - сказал Лысенко.

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По его словам, сейчас устанавливается весь круг фигурантов, причастных к незаконным сделкам. Открыто несколько уголовных производств по ряду статей Уголовного кодекса Украины.