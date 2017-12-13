В Ровенской области изъято 1,6 т янтаря стоимостью более 16 млн грн

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 4608 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100187 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102231 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102556 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116812 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103467 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105905 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112729 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117240 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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В Ровенской области изъято 1,6 т янтаря стоимостью более 16 млн грн

В Ровенской области изъято 1,6 т янтаря стоимостью более 16 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12062 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Ровенской области в результате проведения спецоперации из незаконного оборота изъято 1,6 т янтаря различных фракций общей стоимостью более 16 млн грн. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"В течение прошлой недели работники прокуратуры совместно с полицией провели две операции и изъяли рекордные за последние годы партии обработанного и не обработанного янтаря весом 1600 кг стоимостью более 16 млн грн. Также было изъято оборудование для добычи и обработки янтаря", - сказал Лысенко.

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По его словам, сейчас устанавливается весь круг фигурантов, причастных к незаконным сделкам. Открыто несколько уголовных производств по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

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