На Рівненщині вилучено 1,6 т бурштину вартістю понад 16 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Рівненський області в результаті проведення спецоперації з незаконного обігу вилучено 1,6 т бурштину різних фракцій на загальну вартість понад 16 млн грн. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Протягом минулого тижня працівники прокуратури спільно з поліцією провели дві операції та вилучили рекордні за останні роки партії обробленого та не обробленого бурштину вагою 1600 кг вартістю понад 16 млн.грн. Також було вилучено обладнання для видобутку та обробки бурштину”, — сказав Лисенко.
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За його словами, наразі встановлюється все коло фігурантів, причетних до незаконних оборудок. Відкрито кілька кримінальних проваджень за низкою статей Кримінального кодексу України.