В Ровенской области в одной из школ отравились почти 70 учеников: полиция открыла производство

По информации пресс-службы, сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях в Ясногорской общеобразовательной школе в полицию поступило от директора учебного заведения вчера, третьего сентября.

"Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили. По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Также работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.

Напомним, во Львовской области угарным газом отравились трое детей.