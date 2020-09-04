На Рівненщині в одній зі шкіл отруїлося майже 70 учнів: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Ясногірській загальноосвітній школі на Рівненщині отруїлося 68 учнів із різних класів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
За інформацією пресслужби, повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях у Ясногірській загальноосвітній школі до поліції надійшло від директора навчального закладу вчора, третього вересня.
“Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з’явилося 68 учнів із різних класів, а одинадцятеро із них звернулося до медзакладу. Усі діти скаржилися на нудоту та блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили.За попередньою інформацією отруєння могли спричинити їжа в їдальні або вода, яка постачається централізовано до навчального закладу”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за цим фактом слідчі Сарненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Також працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.
Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлося троє дітей.