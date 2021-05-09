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На Ровенщине в ДТП погибла семья с младенцем

На Ровенщине в ДТП погибла семья с младенцем

Киев  •  УНН

 • 23128 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На трассе "Киев-Чоп" на Ровенщине, в ДТП погибла семья - муж, жена и маленький ребенок. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает УНН.

Что известно

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом.

Отмечается, что смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, девятого мая, около 17:20 на автодороге “Киев-Чоп” в селе Колоденка Ровенского района.

Детали

Следователями установлено, что водитель автомобиля “Ауди А4” — 34-летний житель, двигаясь в направлении города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом “Mercedes-Benz Sprinter” под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

“От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын”, — рассказали в полиции.

Добавляется, что травмы получили и 37-летняя жена вождя автомобиля “Ауди”. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. “Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщине не удалось: через несколько часов она умерла в больнице”, — рассказали в полиции.

Отмечается, что водителя микроавтобуса с покореженного авто доставали спасатели. “Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенской центральной городской больницы”, — говорится в сообщении.

“По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок ”, - отметили правоохранители.

О том, находились оба водителя в состоянии опьянения, станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним

Накануне, 8 мая, во Львовской области на трассе “Киев-Чоп” также произошла авария, в результате которой один автомобиль выбросило на обочину.

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