ДТП на Львівщині: рух на ділянці траси Київ-Чоп обмежений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Львівській області сталася аварія, внаслідок якої один автомобіль викинуло на узбіччя. Таким чином рух на ділянці траси Київ-Чоп біля населеного пункту Новий Милятин ускладнений. Про це інформують у патрульній поліції України, пише УНН.
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Аварія трапилася в населеному пункті Новий Милятин Львівської області. Зіткнулися два легковики, один з них від удару вилетів на узбіччя і перекинувся, а у іншого автомобіля розбита передня частина. У поліції повідомляють про одного постраждалого.
На місці події працюють слідчі і рятувальники. Патрульні поліції регулюють рух і закликають водіїв враховувати інформацію про аварію при плануванні поїздок.
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