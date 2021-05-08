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ДТП на Львівщині: рух на ділянці траси Київ-Чоп обмежений

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Львівській області сталася аварія, внаслідок якої один автомобіль викинуло на узбіччя. Таким чином рух на ділянці траси Київ-Чоп біля населеного пункту Новий Милятин ускладнений. Про це інформують у патрульній поліції України, пише УНН.

Деталі

Аварія трапилася в населеному пункті Новий Милятин Львівської області. Зіткнулися два легковики, один з них від удару вилетів на узбіччя і перекинувся, а у іншого автомобіля розбита передня частина. У поліції повідомляють про одного постраждалого. 

На місці події працюють слідчі і рятувальники. Патрульні поліції регулюють рух і закликають водіїв враховувати інформацію про аварію при плануванні поїздок.

Нагадаємо

Україна направила до Франції клопотання про проведення слідчих дій щодо француза, який скоїв смертельну ДТП на Львівщині. 

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