ДТП на Львівщині: рух на ділянці траси Київ-Чоп обмежений

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Аварія трапилася в населеному пункті Новий Милятин Львівської області. Зіткнулися два легковики, один з них від удару вилетів на узбіччя і перекинувся, а у іншого автомобіля розбита передня частина. У поліції повідомляють про одного постраждалого.

На місці події працюють слідчі і рятувальники. Патрульні поліції регулюють рух і закликають водіїв враховувати інформацію про аварію при плануванні поїздок.

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