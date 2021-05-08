ДТП на Львовщине: движение на участке трассы Киев-Чоп ограничен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во Львовской области произошла авария, в результате которой один автомобиль выбросило на обочину. Таким образом движение на участке трассы Киев-Чоп возле населенного пункта Новый Милятин затруднено. Об этом информируют в патрульной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Авария произошла в населенном пункте Новый Милятин Львовской области. Столкнулись две легковушки, один из них от удара вылетел на обочину и перевернулся, а у другого автомобиля разбита передняя часть. В полиции сообщают об одном пострадавшем.
На месте происшествия работают следователи и спасатели. Патрульные полиции регулируют движение и призывают водителей учитывать информацию об аварии при планировании поездок.
Напомним
Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий по француза, который совершил смертельное ДТП на Львовщине.