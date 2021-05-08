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ДТП на Львовщине: движение на участке трассы Киев-Чоп ограничен

ДТП на Львовщине: движение на участке трассы Киев-Чоп ограничен

Киев  •  УНН

 • 17987 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Во Львовской области произошла авария, в результате которой один автомобиль выбросило на обочину. Таким образом движение на участке трассы Киев-Чоп возле населенного пункта Новый Милятин затруднено. Об этом информируют в патрульной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Авария произошла в населенном пункте Новый Милятин Львовской области. Столкнулись две легковушки, один из них от удара вылетел на обочину и перевернулся, а у другого автомобиля разбита передняя часть. В полиции сообщают об одном пострадавшем.

На месте происшествия работают следователи и спасатели. Патрульные полиции регулируют движение и призывают водителей учитывать информацию об аварии при планировании поездок.

Напомним

Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий по француза, который совершил смертельное ДТП на Львовщине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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