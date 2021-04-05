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Україна направила до Франції клопотання про проведення слідчих дій щодо француза, який скоїв смертельну ДТП на Львівщині

Україна направила до Франції клопотання про проведення слідчих дій щодо француза, який скоїв смертельну ДТП на Львівщині

Київ • УНН

 • 18896 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна направила до Франції клопотання про проведення слідчих дій щодо француза, який скоїв ДТП на Львівщині, де загинуло двоє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Деталі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася із матір’ю двох дівчаток, які загинули внаслідок ДТП, що сталася в липні 2020 року на дорозі Київ-Чоп в районі міста Броди. На зустрічі також був присутній заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Винуватець аварії наразі перебуває на території Франції.

Цитата

“Все, що він нас залежить, ми будемо робити. Ми вже направили клопотання про доручення до Французької Республіки, в якому просимо провести низку слідчих дій, зокрема, вручити водієві повідомлення про підозру, допитати його як підозрюваного на території Франції та вручити повістку про виклик в Україну для проведення слідчих дій. Окрім того, ми спробуємо задіяти дипломатичні канали і рухатися до результату. Це справа честі українських правоохоронців — показати, що ми захищаємо наших українських громадян у будь-яких юрисдикціях і всіма доступними для нас способами”, — наголосила Ірина Венедіктова.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, в свою чергу, наголосив, що важливо надати якомога більшого розголосу розслідуванню цієї справи у Франції, оскільки важливо продемонструвати, що ніхто не зможе залишитися непокараним за загибель дітей. Також під час зустрічі було обговорено подальшу стратегію дій правоохоронців для завершення процесу притягнення до відповідальності причетних до злочину.

Нагадаємо

На Бродівщині внаслідок зіткнення двох легковиків та вантажівки, що сталося на трасі “Київ — Чоп” загинуло дві дівчинки. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися автомобілі “Лексус”, за кермом якого перебував 48-річний житель Києва, “Нива” та вантажівка Renault під керуванням 53-річного водія.

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