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Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий по французу, который совершил смертельную ДТП во Львовской области

Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий по французу, который совершил смертельную ДТП во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 18892 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий по француза, который совершил ДТП во Львовской области, где погибло двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Детали

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с матерью двух девочек, которые погибли в результате ДТП, произошедшего в июле 2020 году на дороге Киев-Чоп в районе города Броды. На встрече также присутствовал заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Виновник аварии сейчас находится на территории Франции.

Цитата

“Все, что он нас зависит, мы будем делать. Мы уже направили ходатайство о поручении во Французскую Республику, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю сообщение о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий. Кроме того, мы попробуем задействовать дипломатические каналы и двигаться к результату. Это дело чести украинских правоохранителей — показать, что мы защищаем наших украинских граждан в любых юрисдикциях и всеми доступными для нас способами”, - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, в свою очередь, подчеркнул, что важно предоставить как можно большую огласку расследованию этого дела во Франции, поскольку важно продемонстрировать, что никто не сможет остаться безнаказанным за гибель детей. Также во время встречи были обсуждены дальнейшую стратегию действий правоохранителей для завершения процесса привлечения к ответственности причастных к преступлению.

Напомним

На Бродовщине результате столкновения двух легковых и грузовика , которое произошло на трассе “Киев — Чоп” погибли две девочки. Как предварительно установили полицейские, столкнулись автомобили “Лексус”, за рулем которого находился 48-летний житель Киева, “Нива” и грузовик Renault под управлением 53-летнего водителя.

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