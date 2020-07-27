На трасі "Київ – Чоп" зіткнулися легковики та вантажівка, серед травмованих – діти

"Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися автомобілі "Лексус", за кермом якого перебував 48-річний житель Києва, "Нива" та вантажівка Renault під керуванням 53-річного водія", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія сталась неподалік села Дубина.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 60-річний водій "Ниви", водій Lexus та двоє його пасажирів – дівчата віком 13 та 16 років. Вони доставлені у лікарню, медики уточнюють їх діагнози. Поліцейські встановлюють обставини ДТП", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, на трасі "Миколаїв - Благовіщенське" під час ремонту дороги зітнулися дві вантажівки, одна людина загинула, троє постраждали.