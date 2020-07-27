На трассе "Киев - Чоп" столкнулись легковушки и грузовик, среди травмированных - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Бродовском районе в результате столкновения двух легковых авто и грузовика, которое произошло на трассе "Киев - Чоп" сегодня около 14:00, травмированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Как предварительно установили полицейские, столкнулись автомобили Lexus, за рулем которого находился 48-летний житель Киева, "Нива" и грузовик Renault под управлением 53-летнего водителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла возле села Дубина.
"В результате ДТП телесные повреждения получил 60-летний водитель "Нивы", водитель Lexus и двое его пассажиров - девушки в возрасте 13 и 16 лет. Они доставлены в больницу, медики уточняют их диагнозы. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, на трассе "Николаев - Благовещенское" во время ремонта дороги столкнулись два грузовика, один человек погиб, трое пострадали.