На Рівненщині у ДТП загинула родина з немовлям
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На трасі "Київ-Чоп", що на Рівненщині, у ДТП загинула сім'я – чоловік, дружина і маленька дитина. Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає УНН.
Що відомо
За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом.
Зазначається, що смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, дев’ятого травня, близько 17:20 на автодорозі “Київ-Чоп” у селі Колоденка Рівненського району.
Деталі
Слідчими встановлено, що водій автомобіля “Аudi А4” — 34-річний рівнянин, рухаючись у напрямку міста Київ, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мікроавтобусом “Mercedes-Benz Sprinter” під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області.
“Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син”, — розповіли у поліції.
Додається, що травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля “Аudi”. У неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя. “Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні”, — розповіли у поліції.
Зазначається, що водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники. “Лікарі виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму, множинні переломи. Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні”, — йдеться у повідомленні.
“За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик села Городок”, — зазначили правоохоронці.
Про те, чи перебували обидва водії у стані сп’яніння, стане відомо за результатами судово-медичної експертизи.
Нагадаємо
Напередодні, 8 травня, у Львівській області на трасі “Київ-Чоп” також сталася аварія, внаслідок якої один автомобіль викинуло на узбіччя.