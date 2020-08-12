В Ровенской области будут судить двух мужчин за умышленное убийство людей ради наживы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ровенской области направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые с целью наживы убили двух человек и похитили у них 550 и 600 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Прокуратурой Ровенской области направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Здолбунова. Их обвиняют в умышленном убийстве двух человек, покушении на умышленное убийство и разбои", - говорится в сообщении.
Установлено, что вечером 6 февраля 2020 года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений и по предварительному сговору, проникли в квартиру своего знакомого, где на тот момент находились двое мужчин.
"Обвиняемые на них напали. Один из пострадавших погиб. За час злоумышленники повторили аналогичное нападение уже в другой квартире в Здолбунове. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась на следующий день. Мужчины из одной квартиры вынесли имущество на 550 грн, из другой - 600 грн наличных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на стадии досудебного расследования в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Здолбуновский районный суд. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями СУ ГУНП в Ровенской области", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Донецкой области отправили под стражу 31-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 88-летней женщины молотком.