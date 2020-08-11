На Донеччині арештували жінку, яка підозрюється у вбивстві пенсіонерки молотком

ukru
18:42 • 31060 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 64779 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 78521 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109709 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116505 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115699 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150361 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124867 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124600 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123820 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 79039 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100895 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 27423 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 73284 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 28642 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 73284 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100895 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 79039 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150361 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50185 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57603 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107490 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125787 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125215 перегляди
Актуальне
На Донеччині арештували жінку, яка підозрюється у вбивстві пенсіонерки молотком

На Донеччині арештували жінку, яка підозрюється у вбивстві пенсіонерки молотком

Київ • УНН

 • 11649 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Донеччині відправили під варту 31-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві 88-річної жінки молотком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"…суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 31-річній жінці, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному вбивстві літньої людини з корисливих мотивів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 7 серпня 2020 року мешканка міста Гірник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшла до будинку 88-річної знайомої, у якої напередодні виконувала ремонтні роботи.

Вважаючи, що замовниця з нею повністю не розрахувалась, жінка стала вимагати у неї 600 гривень, а почувши, що обумовлені роботи виконані не у повному обсязі, схопила молоток та нанесла ним не менше 10 ударів по голові потерпілій, від чого остання впала на підлогу. Зухвала візітерка відтягнула тіло вбитої бабусі до іншої кімнати, накрила ковдрою та, забравши зі схованки пенсіонерки 40 000 грн, 50 євро та 100 доларів США, з місця злочину зникла.

"На даний час жінці, яка з 2005 року перебуває на обліку у психіатра, повідомлено про підозру", - додається у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в одному з будинків для престарілих у Запорізькій області через конфлікт між чоловіками пенсіонер вбив свого товариша ножем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92