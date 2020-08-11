На Донеччині арештували жінку, яка підозрюється у вбивстві пенсіонерки молотком
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Донеччині відправили під варту 31-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві 88-річної жінки молотком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"…суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 31-річній жінці, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному вбивстві літньої людини з корисливих мотивів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 7 серпня 2020 року мешканка міста Гірник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшла до будинку 88-річної знайомої, у якої напередодні виконувала ремонтні роботи.
Вважаючи, що замовниця з нею повністю не розрахувалась, жінка стала вимагати у неї 600 гривень, а почувши, що обумовлені роботи виконані не у повному обсязі, схопила молоток та нанесла ним не менше 10 ударів по голові потерпілій, від чого остання впала на підлогу. Зухвала візітерка відтягнула тіло вбитої бабусі до іншої кімнати, накрила ковдрою та, забравши зі схованки пенсіонерки 40 000 грн, 50 євро та 100 доларів США, з місця злочину зникла.
"На даний час жінці, яка з 2005 року перебуває на обліку у психіатра, повідомлено про підозру", - додається у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в одному з будинків для престарілих у Запорізькій області через конфлікт між чоловіками пенсіонер вбив свого товариша ножем.