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У Запоріжжі сталося вбивство в будинку престарілих

У Запоріжжі сталося вбивство в будинку престарілих

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. В одному з будинків для престарілих у Запорізькій області через конфлікт між чоловіками пенсіонер вбив свого товариша ножем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

“17 липня о 8:25 до Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одній з кімнат геріатричного центру, розташованого по вулиці Європейській в місті Запоріжжя, виявлено труп пенсіонера 1946 року народження з тілесними ушкодженнями”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники сектору кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився чоловік 1945 року народження, який також проживає у геріатричному центрі.

“Встановлено, що між пенсіонерами раптово виникла сварка, в ході якої старший з опонентів наніс молодшому кілька смертельних ножових поранень в область грудної клітини”, — додали в поліції.

Слідчим Комунарського відділення поліції фігуранту повідомлено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років

Нагадаємо, у Харкові двох чоловіків засудили до довічного ув’язнення. Вони проникнули до будинку літньої пари з метою заволодіння їхнім майном. Так, один з нападників наніс господарю 22 ножових поранення, від яких чоловік помер.

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