У Харкові двох чоловіків засудили до довічного за розбійний напад та вбивство пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Харкові двох чоловіків засудили до довічного ув’язнення. Вони проникнули до будинку літньої пари з метою заволодіння їхнім майном. Так, один з нападників наніс господарю 22 ножових поранення, від яких чоловік помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"Орджонікідзевський районний суд міста Харкова 30 червня 2020 визнав винними двох чоловіків у розбійному нападі, вбивстві літнього пенсіонера. Обох засуджено до довічного позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є їх власністю (ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що восени 2017 року в районі Основ’янського озера у місті Харкові двоє чоловіків незаконно проникнули до домоволодіння та напали на пенсіонера та його дружину з метою заволодіння їхнім майном. Так, один з нападників наніс господарю 22 ножових поранення, від яких чоловік помер.
"У подальшому злочинці, після скоєння вбивства пенсіонера, зв’язали руки жінки та, погрожуючи спричиненням їй тілесних ушкоджень ножем та вбивства, вимагали повідомити їм місцезнаходження грошей та цінностей в будинку", - додається у повідомленні.
Так, не маючи змоги чинити опір, потерпіла повідомила чоловікам, де зберігаються гроші та ювелірні вироби, після чого зловмисники незаконно заволоділи майном потерпілих на загальну суму понад 40 тис. грн.
Під час судового слідства підсудні не визнали свою вину та не розкаялись у скоєному.
Рішення суду першої інстанції набере законної сили після спливу строків на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, на Харківщині колишнього поліцейського засудили до довічного позбавленні волі через скоєння трьох умисних вбивств жінок похилого віку та заволодіння їх майном.