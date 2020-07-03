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В Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному за разбойное нападение и убийство пенсионера

В Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному за разбойное нападение и убийство пенсионера

Киев  •  УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. Они проникли в дом пожилой пары с целью завладения их имуществом. Так, один из нападавших нанес хозяину 22 ножевых ранения, от которых мужчина скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Орджоникидзевский районный суд города Харькова 30 июня 2020 признал виновными двух мужчин в разбойном нападении, убийстве пожилого пенсионера. Оба приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося их собственностью (ч. 4 ст. 187, п 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что осенью 2017 года в районе Основянского озера в городе Харькове двое мужчин незаконно проникли в домовладение и напали на пенсионера и его жену с целью завладения их имуществом. Так, один из нападавших нанес хозяину 22 ножевых ранения, от которых мужчина скончался.

"В дальнейшем преступники, после совершения убийства пенсионера, связали руки женщины и, угрожая причинением ей телесных повреждений ножом и убийства, требовали сообщить им местонахождение денег и ценностей дома", - добавляется в сообщении.

Так, не имея возможности сопротивляться, потерпевшая сообщила мужчинам, где хранятся деньги и ювелирные изделия, после чего злоумышленники незаконно завладели имуществом потерпевших на общую сумму более 40 тыс. грн.

Во время судебного следствия подсудимые не признали свою вину и не раскаялись в содеянном.

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.

Напомним, в Харьковской области бывшего полицейского приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение трех умышленных убийств пожилых женщин и завладения их имуществом.

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