В Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному за разбойное нападение и убийство пенсионера

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. Они проникли в дом пожилой пары с целью завладения их имуществом. Так, один из нападавших нанес хозяину 22 ножевых ранения, от которых мужчина скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Харьковской области.