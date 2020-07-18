В Запорожье произошло убийство в доме престарелых
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В одном из домов престарелых в Запорожской области из-за конфликта между мужчинами пенсионер убил своего товарища ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
"17 июля в 8:25 в Коммунарское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одной из комнат гериатрического центра, расположенного по улице Европейской в городе Запорожье, обнаружен труп пенсионера 1946 года с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники сектора криминальной полиции вышли на след злоумышленника. Им оказался мужчина 1945 года рождения, который также проживает в гериатрическом центре.
"Установлено, что между пенсионерами внезапно возникла ссора, в ходе которой старший из оппонентов нанес младшему несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки", - добавили в полиции.
Следователем Коммунарского отделения полиции фигуранту сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. Они проникли в дом пожилой пары с целью завладения их имуществом. Так, один из нападавших нанес хозяину 22 ножевых ранения, от которых мужчина скончался.