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На Рівненщині судитимуть двох чоловіків за умисне вбивство людей заради наживи

На Рівненщині судитимуть двох чоловіків за умисне вбивство людей заради наживи

Київ • УНН

 • 9142 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Рівненській області скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків, які з метою наживи вбили двох людей, і викрали у них 550 та 600 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"Прокуратурою Рівненської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Здолбунова. Їх звинувачують в умисному вбивстві двох осіб, замаху на умисне вбивство та розбої", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ввечері 6 лютого 2020 року двоє чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з корисливих мотивів та за попередньою змовою, проникли в квартиру свого знайомого, де на той момент, перебували двоє чоловіків.

"Обвинувачені на них напали. Один з потерпілих загинув. За годину зловмисники повторили аналогічний напад вже в іншій квартирі в Здолбунові. Одна з потерпілих від отриманих травм померла наступного дня. Чоловіки з однієї квартири винесли майна на 550 грн, з іншої – 600 грн готівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на стадії досудового розслідування відносно підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

“Обвинувальний акт скерований для розгляду до Здолбунівського районного суду. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Рівненській області", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на Донеччині відправили під варту 31-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві 88-річної жінки молотком.

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